На Закарпатье пограничники задержали парашютиста из Венгрии

На Закарпатье парашютист из Венгрии случайно нарушил границу Украины, потому что не смог справиться с порывом ветра. Мужчину передали венгерским пограничникам, передает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда 15 апреля задержали мужчину, который незаконно пересек границу с Украиной. Во время патрулирования пограничный наряд увидел парашютиста, который приземлился неподалеку от границы.

Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что гражданин Венгрии не имел намерения пересекать границу. Иностранец отметил, что давно занимается парашютным спортом, однако не смог справиться с сильным порывом ветра.

Пограничники задержали парашютиста, а после фильтрационных мероприятий передали представителям пограничной полиции Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной.