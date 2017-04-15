Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Один человек получил ранения руки и ноги.
В Красносулинському районе Ростовской области российские пограничники открыли огонь по контрабандисту, который окольными путями пытался провезти из Украины примерно 7 тыс. пачек сигарет.
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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ РФ.
Задержанный мужчина, который передвигался на автомобиле "Нива" без номеров, получил касательное ранение левой ноги и руки. Контрабандистом оказался житель России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, который "шпионил" на железнодорожном вокзале. Планируется его депортация в Украину.