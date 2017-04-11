В Одессе арестовали трех участников транснациональной банды контрабандистов стероидов

В Одессе арестовали трех участников транснациональной группировки контрабандистов стероидных препаратов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 10 апреля Приморским районным судом Одессы троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем суд определил размер залога в сумме 9,6 млн грн каждому из них.

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Во время расследования работники прокуратуры совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области и Службы безопасности Украины провели 18 обысков на территории Киевской и Одесской областей. В ходе обысков были изъяты сильнодействующие лекарственные средства с анаболическими веществами, стоимость которых по предварительным подсчетам превышает 1 млн долл.

Установлено, что подозреваемые организовали поставки на территорию Украины лекарственных препаратов, содержащих анаболические вещества, а именно - метандиенон и нандролон. В дальнейшем контрабандисты реализовывали стероиды через Интернет покупателям из стран Северной и Южной Америки и Западной Европы, а пересылали их по почте, скрывая от таможенного контроля.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 201 УК Украины (контрабанда).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Одесской области.

Представитель спецслужбы уточнил УНИАН, что подозреваемые были задержаны в Одессе.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля пресс-центр СБУ сообщил, что сотрудники СБУ прекратили деятельность транснациональной группировки контрабандистов стероидных препаратов. Сообщалось, что за месяц дельцы пересылали до 2 тысяч почтовых отправлений стоимостью более 100 тыс. долл.