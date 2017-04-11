Стычки возле отделения "Сбербанка" в Харькове: полиция открыла два дела

В Харькове по факту вчерашних столкновений возле отделения «Сбербанка» полиция открыла два уголовных производства.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 10 апреля, все факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований, проводятся необходимые следственные действия.

В полиции напомнили, что в отношении прибывших на место происшествия сотрудников полиции активисты «Национального корпуса» применили слезоточивый газ.

По данным полиции, двух правоохранителей и одного участника акции после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Следователями открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и два уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля группа лиц установила палатку возле «Сбербанка» на улице Донец-Захаржевского и заблокировала вход в здание. На данный момент продолжается блокирование.

27 марта российский «Сбербанк» объявил о заключении договора о продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов с участием латвийского «Норвик Банка», подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову, и частной компании из Беларуси.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших банков по объему активов.