В Харькове приговорили виновника ДТП, в котором погибли брат и племянница поэта Полежаки

В Харькове суд приговорил к восьми годам заключения водителя - виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли брат и племянница известного украинского поэта Артема Полежаки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, сегодня, 6 апреля, Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек (ч.ч. 1, 3 ст. 286 УК Украины).

По его сведениям, мужчина осужден к 8 годам лишения свободы. Водитель полностью признал свою вину.

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Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 декабря 2016 года на Салтовском шоссе в Харькове. Водитель Toyota Prado, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102. Вследствие аварии на месте происшествия погиб 8-месячный младенец. Ее родителей, находившихся в автомобиле, госпитализировали с телесными повреждениями в тяжелом состоянии в больницу. Через день отец ребенка - 38-летний житель Харьковщины – от полученных травм скончался.

Аварию водитель совершил, скрываясь с места другого ДТП. За несколько минут до этого на Окружной дороге перед перекрестком с Салтовским шоссе Toyota Prado столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107, а затем въехала в Volkswagen. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, 32-летний житель области, получил телесные повреждения средней тяжести.

Справка УНИАН. Артем Полежака – украинский поэт. Автор украиноязычных и русскоязычных произведений. Победитель многочисленных поэтических слэмов. Является активным участником различных акций гражданского неповиновения, в частности, против законопроекта «О языках в Украине» 2010 года.

Неоднократно был ведущим концертов и провокационных акций Художественного Объединения «Последняя Баррикада».

В 2016 году вышел его первый полноценный поэтический сборник «Стіхи о жизні» издательства «Люта справа». Полежака пишет тексты песен для таких исполнителей, как Kozak System, «Орест Лютый», «Телери», «Бумбокс». Лауреат Международной литературной премии им. Олеся Ульяненко за порно-поэму «Jenna». Победитель конкурса «Стоп цензуре» 2014 года в номинации «Стихотворение».