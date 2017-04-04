ГПУ передала в суд дело о "черных риелторах", промышлявших в Киеве

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по уголовному производству против так называемых «черных риелторов», которые похищали, пытали и заставляли людей отдавать им жилье.

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Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

Он сообщил, что в день его назначения на должность генпрокурора 12 мая 2016 года произошло задержание организованной группы в составе пяти человек.

«После почти года досудебного следствия ГПУ направлен в суд обвинительный акт по делу о так называемых «черных риелторах», которые обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 257 (бандитизм), статьей 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений)», - написал Луценко.

Как сообщил генпрокурор, досудебным расследованием установлено, что в состав ОПГ входила женщина - жительница Киева и четверо ее сообщников, которые ранее были неоднократно судимы за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления.

Луценко отметил, что «в период с 2015 года по 2016 год данная организованная группа лиц, действуя на территории города Киева по схеме, которая была распространена в 90-х годах прошлого века, отыскивала местных жителей из числа злоупотребляющих алкогольными напитками или употребляющих наркотические средства, и не имеющих близких родственников, которые бы могли претендовать на наследство».

«Установив такое лицо, преступники незаконно его похищали и длительное время удерживали, при этом путем шантажа, угроз, побоев, лишения пищи и воды принуждали к передаче им документов на имущество, с дальнейшим его переоформлением у нотариуса. Завладев имуществом потерпевшего, организованная преступная группа, действуя с целью скрыть свои преступные действия, а также предотвратить обращение лица с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, вывозила жертву за пределы города Киева, где совершала над ним расправу путем убийства», - написал Луценко.

За совершение указанных уголовных правонарушений указанным лицам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.