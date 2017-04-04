В Одесской области двое рабочих погибли от удара током

Два работника ЧАО «Фирма Эллипс» погибли в селе Салганы Белгород-Днестровского района Одесской области, передает "Думская".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Гоструда в Одесской области, во время осмотра оборудования трансформаторной подстанции они приблизились к токопроводящим частям, которые находились под напряжением, и получили смертельные удары током.

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По предварительным данным, причиной несчастного случая стала «личная неосторожность пострадавших, несоблюдение требований нормативно-правовых актов по охране труда».

Руководство Главного управления Гоструда в Одесской области создало комиссию по расследованию причин несчастного случая со смертельным исходом.

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