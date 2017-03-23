Во Львове на строителей упала бетонная плита, есть погибший

Во Львове на стройплощадке бетонная плита упала на двух рабочих. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что строительный кран поднимал бетонную плиту и которая упала на двух работников", - сказано в сообщении.

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Один из них, 22-летний львовянин, скончался на месте происшествия. Другого, 63-летнего местного жителя, каретой скорой помощи доставлено в одну из больниц города. У него медики диагностировали «открытую черепно-мозговую травму».

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.

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