Полиция расследует обстоятельства взрыва неизвестного устройства в авто с людьми в Одессе

В Одессе полиция расследует обстоятельства взрыва неизвестного устройства в автомобиле с людьми.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня, примерно в 08:30, в полицию поступило сообщение о том, что в автомобиле, который находился на ул. Гаршина, произошел взрыв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники, сотрудники прокуратуры и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Предварительно установлено, что во время движения автомобиля, в салоне которого находился 34-летний одессит с членами семьи, сдетонировало устройство неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

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Во время взрыва топливный бак транспортного средства «не зацепило», люди не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Назначен ряд экспертиз, проводится расследование.

Данное дело взято на личный контроль руководителя ГУНП в Одесской области.

Как уточнил представитель главка полиции, с мужчиной в автомобиле находились его двое малолетних детей.