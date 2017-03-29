В Луцке разбили окна в отделении "Сбербанка" (фото)

В ночь на 29 марта, в отделении банка, которое находится на проспекте Свободы в Луцке разбили три окна.

Как сообщает местный сайт volyn24.com, охранник банка рассказал, что когда пришел на работу, то окна уже были разбиты. Другие работники комментировать происшествие отказываются.

Полицию не вызвали. По состоянию на 9:10 осколки начали убирать.

Отделение работает в штатном режиме.

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Как известно, во многих городах Украины произошли похожие ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Луцке в ночь на 29 марта 2017 года неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. Сообщается, что в результате стрельбы повреждена крыша здания.