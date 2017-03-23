"Акт государственного терроризма со стороны России": Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками относительно убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Коварное убийство в центре Киева Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - процитировал Цеголко президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков и ранены еще два человека.

Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.