Учился в российской школе для диверсантов: Геращенко рассказал подробности об убийце Вороненкова

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова совершил гражданин Украины, уроженец Севастополя Павел Паршов. Об этом в Facebook сообщил член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины, кроме одного раза в 2015 году. В феврале того года он пересёк границу Украины пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью.

"В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной Гвардии", - написал Геращенко.

Геращенко рассказал, что в боевых действиях Паршов не участвовал, уволился в августе 2016 года. После этого "ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил".

Как сообщали раньше украинские СМИ, киллер Вороненкова - 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). Отметим, что на сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и напавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим соображениям. "Явный почерк российских спецслужб, который ранее не раз проявлялся в различных европейских столицах", - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в введении в Украину российских войск.