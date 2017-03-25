В Балаклее потушили почти все очаги тления

Военные пожарные в течение дня в субботу потушили 10 из 12 очагов тления на территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области, где произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский на вечернем заседании координационного штаба по ликвидации последствий пожара, сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Военные пожарные хорошо работают, и ситуация улучшается. Параллельно мы наращиваем силы и средства инженерных войск, чтобы ускорить процесс окончательной ликвидации всех последствий чрезвычайного происшествия. Постоянно ведется воздушная разведка», - добавил он.

Заместитель министра добавил, что для личного состава, который привлечен к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, созданы необходимые бытовые условия, обеспечено питание.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее загорелся и детонировало военный арсенал. В результате взрывов погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

Из Балаклее и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.

24 марта пожар погасили. По состоянию на 13 ч 25 марта наблюдались одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, ликвидировано 19 пожаров.