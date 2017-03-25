Полиция задержала мародера в Балаклее: мужчина ограбил школу

В Балаклее Харьковской области сотрудники полиции батальона полиции особого назначения задержали мужчину, который ограбил школу и соседа. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Около 23:00 во время патрулирования города правоохранители обнаружили у одного из хозяйственных построек мелкую технику. Собственником помещения оказался 52-летний местный житель. Во время проверки, при осмотре сооружения и помещения, было обнаружено и изъято 4 компьютера и системные блоки, коробка ледламп. Установлено, что часть имущества злоумышленник вынес из соседской квартиры, остальные с Балаклейской общеобразовательной школы № 6", - сказано в сообщении.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению потерпевших. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

В ГСЧС прогнозировали, что территории населенных пунктов в Балаклейском районе расчистят от взрывоопасных предметов до воскресенья, 26 марта.