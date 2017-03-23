Ситуация в Балаклее: к горящему складу пробивают дорогу танки, подтягивается спецтехника

На складах боеприпасов возле Балаклеи Харьковской области, где продолжаются пожар и взрывы, почти половина того, что там хранится, - компоненты снятых с вооружения боеприпасов, которые разбирали.

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Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

В частности, он отметил, что на видео были видны разрывы и хаотичные старты ракет ЗРК КУБ, которые уже сняты в Украине с вооружения.

По словам советника президента, точные цифры назвать никак нельзя, но «не было там ни 175 тысяч тонн, ни 125 тысяч тонн. Было намного меньше». Он пояснил, что путаница возникла именно с наявностью снятых с вооружения компонентов., что там почти половина хранения».

Бирюков сообщил, что выгорели все внешние площадки, а самое главное, что и было целью диверсии - как раз хранится в бетонных капонирах.

Он напомнил, что на хранилища выделялись деньги, инфраструктура восстанавливалась.

«Но денег катастрофически мало. Создать подобное в другой точке Украины - сейчас на это просто нет денег», - считает он.

«Сейчас детонация уменьшилась, начали работать танки - пробивают дорогу, подтягивают спецтехнику», - добавил Бирюков.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

Эвакуировано почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и отметил, что пожар будет продолжаться до 7 суток.

Ближе к вечеру в Министерстве обороны сообщили, что интенсивность взрывов на складах боеприпасов уменьшилась, и уже можно начинать готовиться к локализации пожара.