В Балаклее огонь охватил около 50% территории военного арсенала – Гройсман

В Балаклее Харьковской области огонь уже распространился почти на 50% территории военного арсенала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Балаклейском районе сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мы сейчас оцениваем, что это уже около 50% самой территории этой базы. Подчеркиваю, что все оценить можно будет уже после того, как интенсивность спадет, произойдет локализация всех взрывов. Тогда мы уже оценим реальные потери и причины, почему это произошло», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что склад был технически хорошо оснащен.

«Сегодня относительно причин рассматривается от диверсии, которая не исключена, до халатности, которую также нужно проверить. Что касается защиты этого склада, то можно сказать, что склад был технически достаточно хорошо обеспечен, обустроен. Поэтому еще больше у нас возникает вопросов, что именно произошло, что стало причиной», - подчеркнул руководитель правительства.

По его словам, в настоящее время известно о нескольких незначительных разрушениях.

По словам Гройсмана, на территории арсенала уже работает бронированная техника. «Сегодня есть соответствующее количество бронированной техники, которая работает на самом арсенале. Разумеется, что она тоже имеет соответствующие ограничения по передвижению. Как только появляется возможность локализации, соответствующие службы на этой технике делают добросовестно свою работу», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гройсман заявил, что пожар на военном арсенале в Балаклее продлится до 7 суток.

Ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.

Эвакуировано почти 20 тыс. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что над местом пожара в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.

По состоянию на 13.00, по данным Минобороны, произошло расширение площади пожара.