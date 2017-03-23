Правоохранители изучают камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Вороненкова

Правоохранители изучают камеры видеонаблюдения вблизи места убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

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“Изъят пистолет “ТТ” на месте преступления”, - заявил он.

Также, по словам Крищенко, киллер, застреливший экс-депутата Госдумы, во время совершения нападения подбегал к гостинице «Премьер-палас», что видно на изъятых видеозаписях.

“В настоящее время изъяты видеозаписи, мы будем работать, будем устанавливать его (киллера) подход“, - сказал Крищенко.

“Есть камеры видеонаблюдения отеля, процессуальные действия проводятся, записи изъяты, мы их изучаем. Кроме того, изучаются камеры на близлежащих улицах. Это много работы”, - отметил представитель полиции.