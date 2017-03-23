"Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать?": теща Вороненкова прокомментировала его убийство
14:48, 23 марта 2017Общество
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Людмила Максакова своеобразно отреагировала на сообщение о смерти Вороненкова.
Людмила Максакова не расстроилась из-за убийства Вороненкова / twitter.com/radiosvoboda
Мать Марии Максаковой Людмила прокомментировала информацию об убийстве мужа ее дочери экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
"Ну и слава тебе господи, а что с ним ещё делать? Слава господи, что в конце концов человек, который так подличал, убили", — сказала она в комментарии пропагандистскому российскому сайту Life.
Ранее УНИАН сообщал, что во время стрельбы в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков, который ранее бежал из РФ в Украину и давал показания по делу экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщали СМИ, жена Вороненкова Максакова потеряла сознание на месте его убийства.
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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве