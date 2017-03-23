В ГСЧС заявили, что имеют достаточно сил и средств для ликвидации пожара на складе в Балаклее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский.

По его словам, пожар на военных складах в Харьковской области не является первым, ликвидируемым подразделениями ГСЧС. «Были взрывы на крупных складах боеприпасов в Новобогдановке, были взрывы на 61 арсенале в Лозовой, которые мы ликвидировали», - напомнил он.

«У нас есть достаточно сил и средств для того, чтобы провести соответствующие работы в рамках нашей компетенции», - добавил Коротинский.

Читайте такжеПеред началом взрывов на складе боеприпасов под Харьковом был слышен гул беспилотника – Матиос

Кроме того, по словам представителя ГСЧС, на месте чрезвычайной ситуации был поднят по тревоге гарнизон ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Также мы привели в готовность пиротехнические расчеты из других областей, и при необходимости они могут быть переброшены сюда для проведения соответствующих работ. Наши пиротехники имеют опыт проведения работ на таких объектах. Дальше все будет зависеть от того, какие решения будут приняты штабом непосредственно на месте», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. Согласно предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, затем начались взрывы.

Уже эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Радиус эвакуации увеличен до 10 километров.

«Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. В свою очередь, министр обороны Степан Полторак сообщил, что над местом пожара в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.