На территорию Украины вторгся очередной путинский "гумконвой"

Россия отправила на оккупированные территории Донбасса 63-й так называемый «гуманитарный конвой».

Как сообщается на сайте МЧС России, автомобильная колонна пересекла российско-украинскую границу, «маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек».

«В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган». Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры», - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что автомобили «заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова», «проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз».

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Отмечается, что 40 автомобилей продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Как утверждают в МЧС, в составе груза, общая масса которого более 500 тонн, детские продуктовые наборы.

Как сообщал УНИАН, РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».