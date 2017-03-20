Суд разрешил заочное расследование дела против самозваного "губернатора Донбасса" Губарева

Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении главаря террористического «народного ополчения Донбасса» и так называемого «народного губернатора Донетчины» Павла Губарева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины. Таким образом суд удовлетворил ходатайство ГПУ.

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"Установлено, что гражданин Украины П.Губарев, находясь в Донецке, на протяжении февраля – марта 2014 года с целью свержения конституционного строя или изменения границ территории Украины, вступил в преступный сговор с другими лицами, вместе с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия парализовали работу органов власти и управления на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило создание на территории Донецкой области террористической организации «ДНР».

Как сообщал УНИАН, Губарев был объявлен в розыск в июне 2014 года.