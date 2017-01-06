СБУ вызывает на допрос бывшего "народного губернатора Донбасса" Губарева

Соответствующая повестка о вызове на допрос обнародована в сегодняшнем номере газеты "Урядовий кур‘єр".

В повестке говорится: "Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич, 10.03.1983 г.р., вызывается в 10.00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ Романченко А.О. в кабинет 311 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, д. 33".

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Цель вызова: "Проведение следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины".

Как сообщал УНИАН, один из лидеров террористов Губарев был объявлен в розыск в июне 2014 года.