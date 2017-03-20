В Одессе госпитализирован мужчина, в которого выстрелили возле ночного клуба

В Одессе сегодня, 20 марта, молодой мужчина был госпитализирован с огнестрельными ранениями, полученными на улице.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в понедельник около 11.00 из одной из больниц города поступило сообщение о госпитализации молодого мужчины, получившего огнестрельные ранения спины в Киевском районе Одессы.

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«Около 11:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение из одной из одесских больниц, куда был доставлен мужчина, 1986 г. р. с огнестрельными ранениями. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая в настоящее время работает еще работает на месте», - сообщили в отделе.

Отмечается, что неизвестные злоумышленники совершили нападение на мужчину на улице Люстдорфская дорога.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15., ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

В городе объявлен спецплан «Сирена», ведутся поиски злоумышленников.

В отделе добавили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий случившегося.

Представитель главка уточнил, что в настоящее время потерпевший, получивший несколько проникающих ранений, находится в реанимации.

По его данным, злоумышленники после нападения скрылись на автомобиле Daewoo. ЧП имело место возле ночного клуба Jennifer, расположенному на Люстдорфской дороге.