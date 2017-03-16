Расстрел патрульных в Днепре: подозреваемому в убийстве продлили арест

В Днепре суд по делу обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских экс-бойца экс-подразделения "Торнадо" Александра Пугачева продлил его содержание под стражей еще на два месяца, передает Радио Свобода.

По решению суда, содержание под стражей продлено до 14 мая. На заседании суд продолжил допрашивать свидетелей, которых в деле заявлено 17. В частности, на этом заседании дал показания водитель маршрутки Григорий Андрейшин, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских.

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Он отметил, что видел, как мужчина, похожий на обвиняемого, угрожал пистолетом патрульному полицейскому и вытащил его из служебного авто, положив лицом на землю.

Свидетель также сообщил, что слышал не менее чем четыре выстрела, однако кто именно стрелял, не видел, ведь находился в то же время с раненой полицейской Ольгой Макаренко в ожидании медицинской помощи. Мужчина сообщил, что именно он вызвал на место инцидента "скорую" и полицию.

Суд также заслушал свидетелей – медицинских работников, которые принимали Александра Пугачева в больнице в день убийства патрульных. Следующее заседание состоится 23 марта.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, которого остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. Вследствие этого погибли патрульные: 27-летний Кутушев и 36-летняя Макаренко.

Подозреваемого, как заявила полиция, уже разыскивали за совершенные ранее тяжкие преступления. Пугачев – бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения «Торнадо».