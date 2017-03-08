В Торецке в результате аварии на шахте погиб горняк
19:42, 08 марта 2017Происшествия
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Сегодня на шахте «Центральная» в Торецке произошел выброс газа с углем, в результате один из четырех горняков погиб.
Троим шахтерам удалось выбраться из забоя / Фото УНИАН
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
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По его словам, авария произошла около 12:30 на глубине 1100 м.
«На момент взрыва в забое работало четверо шахтеров. Троим шахтерам удалось выбраться из забоя. Одного засыпало. Час назад спасатели нашли шахтера. По предварительным данным – без признаков жизни», - написал Жебривский.
Как сообщал УНИАН, 2 марта, на шахте №10 «Степная» во Львовской области произошел взрыв и обрушение горной породы. Погибли восемь шахтеров, пострадали более 20.
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