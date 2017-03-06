Спасатели и комиссия не могут спуститься в шахту "Степная" из-за новых обвалов

Спасатели и правительственная комиссия, которая была создана для выяснения причин взрыва на шахте «Степная», не могут спуститься в шахту, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в результате взрыва метана там обвалилась порода и началось подтопление, из-за которого произошли новые обвалы и снова начал выделяться метан.

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Сейчас горноспасательные службы только подают внутрь воздух, чтобы провести дегазацию.

Причины должна выяснить комиссия, однако, по словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко можно констатировать, что «Степная» была одной из самых аварийных шахт страны.

Напомним, в четверг, 2 марта, на шахте №10 «Степная» произошел взрыв и обрушение горной породы. Погибли восемь шахтеров, пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.

Кабинет министров своим решением создал две правительственные комиссии: во главе с вице-премьером Зубко - для расследования причин взрыва на шахте «Степная», и во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах.