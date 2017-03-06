В Донецкой области арестованы двое полицейских за получение 80 тысяч гривен взятки

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, мера пресечения избрана с альтернативой внесения залога в сумме 128 тыс. грн для каждого.

В прокуратуре сообщили, что заместителя начальника 3 отдела и старшего уполномоченного управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области задержали в ночь с 4 на 5 марта на блокпосту автодороги Мариуполь-Мелекино после получения денег от гражданина в сумме 80 тыс. грн.

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Полицейские подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

Досудебное расследование, которое проводит следственное управление прокуратуры Донецкой области, продолжается.