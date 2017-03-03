В Киеве столкнулись 9 автомобилей, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

"Водитель автомобиля КИА ехал в левом ряду. Сзади в него врезался автомобиль. Водители не успели установить знак аварийной остановки, и в них врезался третий автомобиль", - сказано в сообщении.

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Вследствие цепной реакции въехали еще 6 машин.

"Скорая помощь" госпитализировала двух мужчин с места происшествия.

Ранее в центре Одессы столкнулись четыре автомобиля, пострадал ребенок.