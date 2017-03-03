В Киеве директор турфирмы организовала схему по переправке иностранцев через границу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, злоумышленница за денежное вознаграждение подделывала документы на постоянное жительство для иностранцев с целью их дальнейшего беспрепятственного переезда в страны западной Европы.

В частности, задокументировано получение указанным лицом 50 тыс. грн от гражданина Грузии за предоставление такого документа, отметили в ведомстве. «Злоумышленницу задержали «на горячем» сразу после передачи ей второй части денежных средств в сумме 25 тыс. грн», - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время обыска по месту жительства директора изъято более 50 поддельных печатей, значительное количество поддельных бланков, документов и другие вещественные доказательства.

В настоящее время задержанная уведомлена о подозрении по части 3 статьи 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, в суд подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметили в прокуратуре.