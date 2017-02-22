У побережья Ливии обнаружены тела 87 нелегальных мигрантов из Африки

Об этом сообщило Ливийское общество Красного полумесяца, передает ТАСС.

Погибших прибило к берегу в районе города Эз-Завия на северо-западе страны.

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Ранее глава гуманитарной структуры Мухаммед аль-Мисрати сообщил об обнаружении 74 жертв - всех их выбросило утром на берег. Позднее в море недалеко от побережья была обнаружена разорванная резиновая шлюпка. Спасатели не исключают, что в море могут оставаться еще тела, так как на таких лодках вмещается до 120 человек.

По информации ливийских властей, погибшие - выходцы из стран Черной Африки, которые пытались нелегально перебраться в Италию. Отмечается, что среди утонувших есть дети. Все жертвы крушения будут неопознанными погребены на столичном кладбище.

По данным Международной организации по миграции, в 2016 году по Средиземному морю в Европу перебрались свыше 360 тысяч нелегалов и беженцев, погибли же при попытках добраться до европейских берегов более пяти тысяч человек. Только с начала этого года число погибших превысило 300 человек.