Взрыв в шахте на Львовщине: комиссия установит, связана ли трагедия с работами по увеличению добычи

На Львовщине комиссия установит, связан ли взрыв на шахте «Степная» с работами по увеличению объемов добычи. Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Сытнюк, пишет «112 Украина».

Он сообщил, что по предварительной версии, на шахте взорвался метан. На шахте продолжаются спасательные работы.

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"Предварительно квалифицируется взрыв метана, но окончательный вывод даст комиссия, которая проведет расследование. Будет создана комиссия, которая проведет расследование и она сделает вывод, нарушались правила техники безопасности. Нагрузка не увеличивалась. Наоборот, по сравнению с предыдущим временем мы не увеличивали объемы добычи. Но то, что полностью готовились все средства для того, чтобы увеличивать добычу в связи с блокадой, это очевидно... В связи с тем, что мы перестали получать уголь с востока Украины, мы готовились к тому, чтобы увеличить объемы добычи на "Львовуголь". Связан ли взрыв на шахте с проведением работ по увеличению объемов даст заключение только комиссия", - заявил Сытнюк.

Напомним, сегодня днем в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".

Отмечается, что взрыв произошел на шахте горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли, 6 горняков с травмами подняли на поверхность.