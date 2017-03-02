В Одессе чуть не сгорела трехэтажка: неизвестные забросали "коктейлями Молотова" полулегальное игорное заведение (фото, видео)

В Одессе вечером 1 марта загорелся игорное заведение на первом этаже трехэтажного дома по адресу ул. Тираспольская, 37, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Спасатели, приехав на место пожара установили, что есть угроза распространения огня на второй и третий этажи.

«В результате пожара огнем повреждено имущество в помещении "Лото-маркета" и частично в одной из квартир на втором этаже», - говорится в сообщении.

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Как говорится в сюжете ТСН, полулегальное казино выгорело. Предварительно причиной пожара называют «коктейли Молотова».