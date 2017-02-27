На Львовщине подростка сбили и бросили на дороге

Инцидент случился 26 февраля, однако полиция сообщила о нем в понедельник. В Турковское отделение полиции около шести утра обратилась жительница одного из сел района. Девушка сообщила, что на проезжей части в селе Нижняя Яблуница лежит без сознания 15-летний местный житель. Юношу доставили в больницу, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Виновнику инцидента грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.