В Тернополе после разбойного нападения от инфаркта скончался экс-глава Тернопольского облсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 24 февраля в 20:50 в полицию поступило сообщение от местного жителя о нападении.

По словам пострадавшего, около 19:30 на него возле гаража на ул. Паращука в Тернополе напали двое неизвестных в балаклавах. Они затолкали мужчину в гараж, связали руки пластиковыми стяжками, на голову натянули полиэтиленовый пакет и, угрожая пистолетом и нанося им телесные повреждения, требовали деньги.

Читайте такжеНа Тернопольщине совершено разбойное нападение на семью предпринимателя

Мужчина при себе имел 1,5 тыс. грн и мобильный телефон марки iPhone, которые нападавшие забрали.

Избитого мужчину оставили в гараже. Через полтора часа он пришел в сознание, со связанными руками дошел до магазина на ул. Русской и уже оттуда люди вызвали полицию и "скорую".

На месте нападения эксперты изъяли предмет, похожий на магазин от пистолета с тремя патронами.

Читайте такжеНа Тернопольщине подросток на отцовской машине смертельно травмировал мужчину

Пострадавшего бригада "скорой" забрала в больницу. Медики констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ссадины лица. После оказания помощи его отпустили по месту жительства.

Данное событие правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 ч. 3 УКУ (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).

Вчера пострадавший скончался в собственном доме от повторного инфаркта миокарда.

При этом местные СМИ сообщили, что погибшим оказался экс-председатель Тернопольского облсовета Анатолий Жукинский.

Смерть экс-чиновника подтвердили на сайте облсовета.

Справка УНИАН:

Анатолий Жукінський родился в Тернополе 25 августа 1949 года.

В 2000-2002 – первый заместитель председателя Тернопольской ОГА.

В 2002-2006 – председатель Тернопольского областного совета.

По данным местных изданий, после отставки занимался предпринимательской деятельностью в области поставки горюче-смазочных и энергетических материалов.