Нацполиция задержала банду кавказских налетчиков, два года грабившую дома по всей Украине (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа состояла из 4-х человек: 40-летнего организатора, жителя Киева, еще двух жителей столицы 34-х и 32-х лет и 30-летнего жителя Днепропетровской области.

Свою преступную деятельность они начали с серии разбоев на жилые помещения граждан в различных населенных пунктах страны.

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В настоящее время подозреваемые дают показания о причастности к серии разбойных нападений и убийства. Во время 15-ти обысков правоохранители изъяли в задержанных арсенал огнестрельного и холодного оружия, вещи потерпевших, маски и немало других вещественных доказательств.

Злоумышленники извещены о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) и п.9 ч.2 ст.115 (умышленное убийство с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Украины.