Обвиняемый в убийстве патрульных в Днепре отказался давать показания в суде

Об этом он заявил 17 февраля на заседании в Центральном районном суде Днепра, где рассматривают дело.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Александр Пугачев отметил, что право на отказ давать показания в суде предусматривает статья 63 Конституции Украины.

На судебном заседании в пятницу обвиняемый подал ходатайство относительно условий пребывания его в зале суда – в течение двух заседаний он находится в специальной металлической клетке со стеклом.

По словам адвоката обвиняемого Артема Ходюша, его подзащитный недоволен условиями содержания в зале суда во время процесса – в металлической клетке, это «унижает его честь и достоинство». По словам адвоката, такое "содержание противоречит нормам конвенции прав человека" и не дает возможности адвокату общаться с клиентом.

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Однако судьи, посовещавшись, это ходатайство отклонили.

В то же время мать погибшей патрульной полицейской Ольги Макаренко Надежда заявила, что подала иск против обвиняемого с требованием компенсации морального ущерба за гибель ее дочери. Она также отметила, что будет добиваться пожизненного заключения для подсудимого.

Обвиняемый, как и раньше, вины не признает.

Следующее судебное заседание запланировано на 3 марта. Суд начнет заслушивать потерпевших.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, которого остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. Вследствие этого погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемого, как заявила полиция, уже разыскивали за совершенные ранее тяжкие преступления. Александр Пугачев – бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения «Торнадо».