В Киеве возле станции метро "Минская" похитили мужчину

Об этом сообщает полиция Киева.

Полицейские выясняют все подробности и обстоятельства.

Так, в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что он стал свидетелем похищения человека.

"По словам заявителя, мужчину в возрасте около 30 лет силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В салоне «Опеля» он видел двух злоумышленников. В руках у мужчины, который сидел за рулем, очевидец заметил оружие", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове в студгородке похитили человека - очевидцы

Сейчас правоохранители выясняют все подробности и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.

Отмечается, что ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.

Ранее в Луцке полиция со стрельбой задержала грабителей банка.