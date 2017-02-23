В Киеве возле станции метро "Минская" похитили мужчину
Столичные правоохранители проверяют информацию о похищении мужчины. Происшествие случилось возле станции метро "Минская".
Об этом сообщает полиция Киева.
Полицейские выясняют все подробности и обстоятельства.
Так, в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что он стал свидетелем похищения человека.
"По словам заявителя, мужчину в возрасте около 30 лет силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В салоне «Опеля» он видел двух злоумышленников. В руках у мужчины, который сидел за рулем, очевидец заметил оружие", - сказано в сообщении.
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Сейчас правоохранители выясняют все подробности и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.
Отмечается, что ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.
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