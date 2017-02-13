Перестрелка в ночном клубе в США: один человек погиб, шестеро ранены
21:35, 13 февраля 2017Происшествия
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В результате перестрелки в ночном клубе в США были ранены шесть человек, еще один из посетителей клуба скончался в больнице.
Иллюстрация / REUTERS
Перестрелка произошла на стоянке клуба в городке Картерсвилль (штат Миссури). В клубе в этот момент проходила частная вечеринка, в которой принимали участие около 300 человек. Многие из них по-прежнему находятся на месте перестрелки. Власти предполагают, что стрелявший был знаком со своими жертвами, передает РБК.
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Двое раненых в критическом состоянии были доставлены в город Мемфис. Состояние еще троих пострадавших оценивается врачами как стабильное.
Полиция задержала двоих человек, однако, как заявил представитель правоохранительных органов, официальные обвинения им предъявлены не были.
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