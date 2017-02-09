Шины и бочки: во Львове снова пикетируют городской совет (фото)

Как сообщает 032.ua активисты держат в руках плакаты с надписями "Львов - не помойка".

Кроме того, активисты принесли под Ратушу шины и бочки.

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Как сообщает Zaxid.net под Ратушей зажгли шины. Многие протестующие скрывают свои лица платками и медицинскими масками.

Кроме того, неизвестные повредили камеру наблюдения на площади Рынок.

В помещении Львовского горсовета усилены меры безопасности.

ZIK отмечает, что активисты и жители нескольких районов города провели пикет, чтобы выразить свое несогласие с обустройством мусоросортировочных станций.

Как известно, жители Яворивского района объявили бессрочную забастовку и развернули палаточный городок на дороге к свалке.