На харьковской Салтовке оборвало троллейбусные провода: повреждено три автомобиля (фото)

В понедельник, 6 февраля, около 14:30, патрульным поступило сообщение о "повреждении имущества", сообщает 057.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.

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Как отмечается, прибыв на улицу Валентиновскую, полицейские обнаружили оборванный провод контактной сети троллейбусов, около 150-200 м.

По предварительной информации, при падении провода были повреждены три автомобиля: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze, и Audi A6.

Согласно сообщению, у всех автомобилей повреждено лаковое покрытие. Объективных причин по поводу обрыва, установить на месте не удалось.

Собранный материал патрульные передали на доработку для установления причин обрыва.