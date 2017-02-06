На харьковской Салтовке оборвало троллейбусные провода: повреждено три автомобиля (фото)

18:07, 06 февраля 2017
Происшествия
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В харьковском районе Салтовка троллейбусный провод "зацепил" сразу три машины при падении.

По предварительной информации, при падении провода были повреждены три автомобиля / 057.ua

В понедельник, 6 февраля, около 14:30, патрульным поступило сообщение о "повреждении имущества", сообщает 057.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.

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Как отмечается, прибыв на улицу Валентиновскую, полицейские обнаружили оборванный провод контактной сети троллейбусов, около 150-200 м.

По предварительной информации, при падении провода были повреждены три автомобиля: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze, и Audi A6.

Согласно сообщению, у всех автомобилей повреждено лаковое покрытие. Объективных причин по поводу обрыва, установить на месте не удалось.

Собранный материал патрульные передали на доработку для установления причин обрыва.

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Теги: #Харьков#Салтовка