В полиции рассказали о конфликте на Донетчине правоохранителя и нардепа-"блокадника"

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

«Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 февраля на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых выявлен карабин СКС. В полиции подчеркнули, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.«По словам работника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища», - говорится в сообщении.

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В полиции также отметили, что во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, выказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.

Указанный факт зарегистрирован в Единый журнал учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского отдела полиции, получивший телесные повреждения, находится в больнице.