Чиновников Одесской таможни уличили в уклонении от уплаты 1,2 миллиарда налогов при ввозе нефтепродуктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

«Хочу сообщить подробности расследования уголовного производства в отношении так называемых «нефтяных махинаций Курченко». Правоохранительными органами области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов и злоупотребления служебным положением при ввозе в 2012-начале 2014 годов на территорию Украины нефтепродуктов», - сказал Жученко.

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Материалы по реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов в январе выделены в отдельное производство и, по словам прокурора области, 2 февраля сообщено о подозрении упомянутым должностным лицам Одесской таможни.

По данным следствия, эти таможенники в сговоре с другими лицами реализовали данные нефтепродукты на территории Украины под видом транзита и реэкспорта.

«В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1,2 млрд грн обязательных платежей», - сообщил Жученко. Он отметил, что указанная сумма имела место по состоянию на 2012 год начало 2014-го, когда разоблаченная схема действовала.

«Это только начало работы, но мы уже можем сказать, как эта схема действовала, какие убытки нанесены, и сделаем все, чтобы эти убытки были государству возмещены… И это – только прямые убытки в уголовном производстве. Мы все понимаем, какие частные предприятия к этому причастны и эти люди будут тоже привлечены к ответственности», - сказал прокурор.

Кроме того, по его словам, несколько дней назад сообщено о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, которые подготовили поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подавали их в таможенный орган.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью, которое было специально приобретено «для прикрытия преступных операций с нефтепродуктами».

Жученко уточнил, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребления служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов.

В ходе расследования создана постоянно действующая межведомственная группа из прокуроров, следователей полиции, сотрудников Управления СБУ в области, Государственной фискальной службы.

Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.