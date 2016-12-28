Суд отменил разрешение на задержание беглого олигарха Курченко

Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и содержание под стражей бизнесмена-беглеца времен Януковича Сергея Курченко, сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда Киева от 10 мая, которым в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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«По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционную жалобу адвоката, действующего в защиту прав и интересов подозреваемого Курченко С.В. – удовлетворить», - говорится в сообщении.

Ранее Печерский суд разъяснил, что после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко обещал ускорить расследование преступлений, которые совершал бизнесмен и соратник экс-президента Виктора ЯнуковичаСергей Курченко на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2016 года Генпрокуратура составила уведомление о подозрении Курченко за махинации со сжиженным газом, в результате чего государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд грн.