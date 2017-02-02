В Днепре в ДТП погибли три человека, еще четверо - травмированы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, сегодня в 7:15 на дороге столкнулись Lada Kalina и УАЗ Patriot охранного агентства «Леон».

В результате аварии трое пассажиров автомобиля Lada - девушка и два парня погибли на месте, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, еще один пассажир – не пострадал. Водитель и пассажир автомобиля УАЗ Patriot получили легкие телесные повреждения.

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На месте аварии работает полиция, следственно-оперативная группа и спасатели.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada, который двигался со стороны Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).