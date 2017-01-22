В Донецкой области военнослужащий устроил стрельбу в квартире
В городе Бахмут Донецкой области военнослужащий устроил стрельбу в квартире многоэтажки.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
В частности, согласно сообщению, информация о выстрелах в квартире многоэтажки поступила в полицию от жильцов этого дома.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что выстрелы произвел военнослужащий в квартире, которую он снимает.
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«Квартиру арендует военнослужащий ВСУ, 1982 года рождения, который проживает в ней вместе со своей сожительницей. Мужчина произвел два выстрела из автомата Калашникова в стену», - говорится в сообщении.
Оружие изъято, жертв и пострадавших нет. Военнослужащего задержали, информируют в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры, отмечается в сообщении.