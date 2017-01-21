В Киеве застрелили адвоката (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.

Событие произошло ночью в Днепровском районе столицы на улице Никольско-Слободская.

"По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители уже установили личность погибшего: это - 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы. По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом", - рассказали в полиции.