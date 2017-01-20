В Киеве арестовали родственника покойного президента Узбекистана Каримова - СМИ
16:54, 20 января 2017Происшествия
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Суд в Киеве принял решение арестовать 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева, который является родственником покойного президента Узбекистана Ислама Каримова и находится в розыске.
В Киеве арестовали родственника покойного президента Узбекистана / фото: УНИАН
Соответствующее решение вынес Соломенский суд Киева, сообщает Радио Свобода.
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Во время задержания на прошлой неделе в киевском аэропорту «Жуляны» у Абдуллаева обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканской Республики.
Сейчас продолжается рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.
В 2014 году Абдуллаеву, племяннику вдовы Каримова Татьяны Каримовой, власти Узбекистана предъявила обвинения в крупных растратах средств и финансовом мошенничестве.
О том, когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.
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