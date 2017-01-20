Задержанный в Тернополе 18-летний парень произвел тысячу выстрелов в окна автотранспорта и квартир

Как рассказал УНИАН начальник отделения следственного отдела Тернопольского отдела полиции Андрей Гульоватый, пока с заявлениями о поврежденное имущество обратились уже 12 человек, сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 30 тыс. грн.

По данным правоохранителей, обращения от людей продолжают поступать.

Как сообщал УНИАН, 16 января оперативники Тернопольского отдела полиции задержали 18-летнего жителя Тернополя, который нигде не учится и не работает, по подозрению в совершении хулиганских действий.

Как стало известно в ходе досудебного расследования, вместе с пневматическим пистолетом злоумышленник приобрел 500 пуль, а впоследствии докупил еще тысячу.

По словам юноши, более тысячи зарядов он успел выпустить по разным объектам – транспортным средствам, окнам квартир. Около ста пуль у него изъяли полицейские.

Досудебное расследование, начатое по части первой статьи 296 УКУ (хулиганство), продолжается.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.