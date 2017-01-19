Перестрелка в Олевске: Луценко уволил местного прокурора

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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«По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевске Коростенского района 16 января 2017 года, и привел к гибели человека, генеральный прокурор Юрий Луценко признал неудовлетворительной работу местного прокурора и подписал приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры», - написала Сарган.

Также она сообщила, что создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для надлежащего расследования этого уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 января в результате вооруженного конфликта огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи.

После стрельбы злоумышленники, точное количество которых сейчас устанавливается, скрылись на трех автомобилях.

Около двухсот человек в понедельник, 16 января, вышли на акцию протеста в Олевске с требованием справедливого расследования конфликта.

Полиция открыла уголовное дело, предварительная правовая квалификация события - «Покушение на убийство» (ст.15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины), и «Хулиганство» (ч. 4 ст. 296 УКУ).