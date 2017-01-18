На Львовщине задержали мужчину при попытке продажи оружия, вероятно привезенного из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, спецоперация по задержанию 43-летнего продавца оружия была проведена вечером 17 января на одной из улиц Червонограда. Во время осмотра его автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили автомат Калашникова, 7 магазинов к нему, боевую гранату «РГД» с запалом, более 200 патронов калибра 5,45 мм, а также два больших пакета с марихуаной.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Такие действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления происхождения оружия и боеприпасов.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, изъятое оружие современное и боевое, по предварительным данным его привезли из зоны проведения антитеррористической операции.